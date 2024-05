BIRAGHI, Ora è Italiano che deve a me una cena. Atene...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Cristiano Biraghi ha parlato a DAZN al termine della partita pareggiata contro il Napoli: "Era importante dopo essere andati in vantaggio riuscire a tenerla ma non dimentichiamoci che loro sono i campioni d'Italia, hanno individualità importanti e non è facile: siamo riusciti comunque a mantenere la classifica invariata e questo è importante".

Cosa ha detto a Italiano dopo la punizione?

"Non avevo ancora fatto gol su punizione in stagione e gli dovevo una cena in un ristorante importante, ora la deve lui a me".

Più bella la punizione di Kvaratskhelia?

"Onestamente mi è parsa parrecchio bella ma non so dai... Belle tutte e due".

La finale di Atene un anno dopo?

"Le finali quando le perdi fa tanto male perché fai un cammino lungo, impegnativo, dove ognuno di noi lascia le famiglie a casa e perdere quando arrivi in fondo fa male. Anche per la gente che ci ha fatto capire cosa vuol dire una finale. Quest'anno c'è un motivo in più purtroppo. Come l'anno scorso faremo di tutto per vincerla".