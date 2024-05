MAZZOCCHI, Qua aria pesante ma abbiamo fatto bene

FirenzeViola.it

Pasquale Mazzocchi ha parlato così a DAZN dopo il pari con la Fiorentina: "Sicuramente è un periodo che si respira un'aria pesante. Oggi non era importantissimo il risultato ma ritrovare solidità e credo che l'abbiamo fatto. Dobbiamo ripartire da qui. Purtroppo quando si entra in un vortice va giù il morale, si entra in un vortice e si sbaglia le giocate. Però oggi abbiamo fatto una buona partita vincendo tanti duelli e dobbiamo ripartire da qui. Quest'anno non ci sono tante cose da dire".

Come mai due gol in pochi secondi?

"Noi fino al 30' avevamo la partita in mano, poi Biraghi ha fatto una gran punizione e abbiamo subito anche il secondo. Negli spogliatoi però ci siamo parlati e abbiamo reagito, le partite finiscono al 90'".