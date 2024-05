TERRACCIANO, Fatta una promessa alla famiglia di Joe

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Pietro Terracciano parla a DAZN dopo la partita pareggiata contro il Napoli, parlando però soprattutto della finale di Atene: "Sappiamo che è una partita fondamentale e vogliamo regalare una gioia a Firenze, oltre che a Joe: abbiamo fatto una promessa alla famiglia e vogliamo portarla a termine. La rabbia sugli errori dal basso? L'errore lo posso accettare ma bisogna stare sempre attenti, soprattutto in vista della finale di Conference".

Qualche scommessa con Italiano in vista di Atene?

"No no.…Vinciamola e poi ci pensiamo".

Come si prepara una finale?

"Anche l'anno scorso abbiamo fatto una bella prestazione perdendola all'ultimo minuto. Affrontiamo un avversario di valore e nessuno parte favorito ma noi vogliamo dare tutto noi stessi: è troppo importante per Firenze e il nome di ognuno di noi può scrivere il suo nome nella città per sempre".