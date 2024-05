CALZONA, La Viola ha avuto tre occasioni e due gol

FirenzeViola.it

Francesco Calzona ha parlato a DAZN dopo il pari con la Fiorentina: "Oggi mi fa male poco perché la squadra ha fatto la prestazione contro una formazione come la Fiorentina che non è poco. Dopo il pari ci siamo disuniti per 10 minuti e poi abbiamo preso il secondo gol ma nel secondo tempo abbiamo alzato il baricentro facendo una buona partita. Non abbiamo vinto e sappiamo che siamo condannati a vincere, è il nostro problema e non ci aiuta. Oggi abbiamo preso gol su punizione e su un disimpegno errato. Lo score dice che la Fiorentina ha avuto tre occasioni da gol e due reti, a noi succede sempre così: abbiamo una media altissima di gol presi per azione. Ma accontentiamoci del pareggio e della prestazione".

Cosa ha detto all'intervallo?

"Ci siamo abbassati troppo e contro la Fiorentina non puoi permettertelo, dovevamo rialzarci e così abbiamo fatto nel secondo tempo. Non era possibile fare una prestazione di livello e stare sotto all'intervallo: i ragazzi hanno recepito ma questa squadra ha questi limiti, come visto col Bologna. Ma la squadra oggi è stata ordinata: sono soddisfatto della prestazione. ".

Cosa servirrà al Napoli?

"La società ha le sue strategie e sapranno cosa fare per tornare nelle posizioni che le competono".

Quanto sarebbe importante trattenere Kvara?

"Non lo scopro certo io, è un giocatore importante. Poi + un ragazzo giovane e a volte non fa la prrestazione ma bisogna crescere ancora come per esempio in fase difensiva. Ha 22 anni e ha margini di miglioramento da campione. Non commento quello che ha detto il presidente: sono problemi suoi".