PAGANINI A RFV, Non mi stupirei se poi Italiano restasse

Paolo Paganini, collega di Rai Sport molto vicino alle vicende in casa Spezia, è al telefono con Radio FirenzeViola nel corso di "Chi si compra?" per parlare del possibile, e vicino, ritorno di Eduardo Macia alla Fiorentina: "Macia arrivò qua con un ruolo non da lui, ovvero "responsabile dell'area tecnica". Per me, per la sua storia, Macia è un ottimo scout. Conosce bene il mercato internazionale ed è davvero bravo a scegliere i giocatori. Qua ha ceduto bene Kiwior, Nzola, Holm. A Firenze ricomporrebbe il duo con Pradè: nel calcio è fondamentale essere in sintonia di vedute, e il loro è un binomio importante. Quando c'è quest'intesa, il lavoro è facilitato".

Prosegue: "La Fiorentina ormai ha una dimensione europea. Quest'anno fa un'altra finale, il processo di crescita è costante. Tutto deve andare in parallelo, mi auguro e spero che Macia e Pradè abbiano delle finanze tali da poter strutturare una Fiorentina di livello europeo".

Stasera probabilmente sarà l'ultima di Italiano al Franchi. Che idea si è fatto?

"Quando Italiano ha fatto capire che non sarebbe stato più l'allenatore della Fiorentina, era molto forte la corte del Napoli nei suoi confronti. Ora non c'è più questa certezza, De Laurentiis è orientato più su altri profili. Per cui non mi stupirei se, col ritorno di Macia e una eventuale vittoria della Conference, alla fine continuasse alla Fiorentina".

