FIORENTINA-NAPOLI, Un punto a testa: finisce 2-2

2-2 tra Fiorentina e Napoli nell'ultima all'Artemio Franchi in questa stagione. Una punizione di Kvaratskhelia riagguanta la sfida e fa terminare la partita sul punteggio di parità. Nel primo tempo è Rrahmani a segnare dopo pochi minuti, poi la squadra di Italiano la ribalta con la rete su punizione di Biraghi e il colpo all'angolino di Nzola per terminare in vantaggio il primo tempo.

Nel secondo la partita resta in equilibrio fino a che Kvaratskhelia buca Terracciano con una punizione perfetta per il pari che si trascinerà fino alla fine nonostante i tanti cambi operati dai due tecnici e soprattutto l'episodio del rigore prima dato e poi tolto alla Fiorentina a pochi minuti dal termine. Un punto a testa e discorso per la qualificazione alla prossima Conference League rimandato al prossimo turno di campionato.