LA NAZIONE, Paracadute Conference. Italiano coi migliori

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sulle sue pagine odierne, La Nazione analizza la formazione che Italiano schiererà stasera per Fiorentina-Napoli. "Paracadute Conference, stasera è come una finale", è il titolo interno del giornale: battere i partenopei vorrebbe dire blindare l’ottavo posto e togliere qualsiasi obbligo dalle restanti due partite di campionato con Cagliari e Atalanta. Di più. Sarà una sorta di prova generale in vista di Atene. In campo andrà la squadra dei titolarissimi - si legge -, quelli che non scenderanno in campo tra una settimana a Cagliari. Da Dodo a Biraghi, Milenkovic e Bonaventura. Arthur e Gonzalez. Beltran e Belotti.

Anche perché aspettando di capire se sarà possibile alzare l’asticella con l’Europa League (vincendo la coppa o raggiungendo - difficile - la Lazio) un pass europeo per il terzo anno consecutivo non dispiace. Inoltre sarà l’addio al ‘Franchi’ di Vincenzo Italiano che vuole chiudere bene e lasciare la squadra di nuovo in Europa. Ha battuto su questo tasto più volte negli ultimi giorni. E poi l’ultimo abbraccio alla squadra, anche a quelli che l’anno prossimo saranno altrove. Castrovilli, Duncan, forse Kouame e Lopez. Magari Belotti e Quarta - si legge sul quotidiano -.