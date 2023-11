COMMISSO, Juve era l'ultima a Firenze: oggi torna in USA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Nella sua edizione di oggi, la Repubblica (Firenze) torna sulla gara persa dalla Fiorentina contro la Juventus e sottolinea che, seppur con tanta amarezza lasciata dalla sconfitta con gli acerrimi rivali, quella del Franchi è stata l’ultima partita del presidente viola vista a Firenze (come già largamente anticipato da FV). Oggi, infatti, il patron della Fiorentina tornerà negli Stati Uniti, in attesa di far poi rientro in Toscana più avanti, probabilmente a gennaio in fase di mercato.