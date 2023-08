CESSIONI, Amrabat e Martinez Quarta verso la Spagna

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto scritto dal Corriere Fiorentino c’è ancora tanto da fare in casa Fiorentina per quanto riguarda il mercato anche se, prima di tutto, vanno risolte le situazioni in uscita. E se per Amrabat l’Atletico Madrid potrebbe tornare a farsi vivo in caso di cessione di De Paul, per Quarta si aspetta l’affondo del Betis Siviglia. Nel frattempo, oltre al nome di Nicolàs Valentini (22) del Boca Juniors, per la difesa va registrato l’interesse per Zeno Debast (19), talento dell’Anderlecht e già titolare di 3 presenze con il Belgio.