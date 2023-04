CASTROVILLI, Il numero dieci viola c’è e chiede spazio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riportato da La Repubblica la formazione contro la Cremonese verrà fatta sulla base di parametri fisici tenuti sempre sotto controllo da parte dello staff di Italiano. L’unico assente è Bonaventura che ancora non si è ripreso dal fastidio patito contro il Lech. Tra i convocati torna invece Josip Brekalo. Il colpo alla testa ricevuto da Toloi lo ha costretto al doppio forfait in Conference e a Monza ma il croato ha recuperato e partirà dalla panchina. Ok anche Venuti: in Brianza era mancato per via di un attacco influenzale, smaltito però subito. Il provino decisivo su Jonathan Ikonè verrà svolto stamattina, ma Jorko, tenuto a riposo a Monza, spera di avere minutaggio. In dubbio anche Mandragora uscito anzitempo dall’allenamento martedì per una botta al ginocchio ma convocato in extremis. In porta la conferma è come sempre Terracciano, in difesa non si toccano sugli esterni Dodò e Biraghi, mentre al centro il ballottaggio è tra Milenkovic e Quarta per affiancare Igor. I due sono stati tra i peggiori contro il Monza e puntano al riscatto. Attenzione però al cartellino: l’argentino è diffidato e con un giallo salterebbe l’eventuale finale. A centrocampo anche Amrabat ha la scure della diffida sulla testa, ma per motivi di necessità sarà della partita. Con il marocchino ci dovrebbe essere Castrovilli, ex di turno e poco impegnato nei due precedenti contro la Cremonese del 2023. Sulla trequarti la buona notizia è Nico Gonzalez: l’argentino è stato preservato a Monza per essere tirato a lucido nella notte di gala di stasera e guiderà la batteria dietro a Cabral, intoccabile al centro dell’attacco e nettamente in vantaggio su Jovic. A completare il tridente Barak, anche se non proprio al top della condizione e Sottil.