CASTRO-QUARTA, Si punta su qualità a tutto campo

Come riportato dal Corriere Fiorentino nel lunedì di campionato Italiano si affida nuovamente a una squadra meno fisica ma più tecnica, con la promozione tra i titolari di Castrovilli e il rientro al centro della difesa di Quarta. L’argentino era rimasto fuori dalla serata di Conference League in Polonia per squalifica, il numero 10 è invece entrato solo nel finale. Senza Amrabat e Milenkovic la Fiorentina anti Atalanta punta su due singoli che Italiano ha saputo evolvere, trasformando il centrale argentino in una sorta di regista avanzato da spedire tra le linee avversarie e il centrocampista azzurro in un mediano tuttofare. L’argentino sta vivendo la sua miglior stagione in maglia viola, la terza da quando è stato acquistato dal River Plate, lo confermano le 30 presenze complessive tra campionato, Coppa Italia e Conference League e la stessa evoluzione nel suo gioco, e nella posizione, è una delle tante mosse di Italiano che stanno funzionando. Castrovilli, invece, sarà chiamato a non far rimpiangere Amrabat destinato a rifiatare dopo le fatiche di coppa. Se Quarta di recente ha potuto godere di maggior vicinanza all’area di rigore avversaria per il centrocampista la strada si è invece allungata, sarà perciò negli inserimenti che il numero 10 dovrà far valere la sua qualità anche al momento del tiro.