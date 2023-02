BRAGA, Possibile esordio di Sirigu o Brekalo dal 1'?

Come scritto dal Corriere dello Sport rispetto alla trasferta di Torino, tornano a disposizione gli squalificati Igor e Mandragora così come Barak, dopo i problemi fisici che lo hanno costretto a saltare la Juventus. A centrocampo dovrebbero essere nell’undici iniziale Bonaventura e Amrabat, mentre in difesa la novità della linea a quattro potrebbe essere Terzic che allo Stadium è entrato soltanto per pochi minuti nel finale, fra l’altro a destra al posto di Dodo. Curiosità per capire se ci possa essere l’esordio di Sirigu in porta, anche se le sue quotazioni non sono alte, e quello di Brekalo dal primo minuto.