BONAVENTURA, Protagonista a S. Siro: "Adrenalina pura"

© foto di Federico De Luca

"Adrenalina pura alla Scala del Calcio". Bonaventura ha celebrato l’impresa della Fiorentina a San Siro, grazie al suo gol che ha steso l’Inter di Simone Inzaghi. Il messaggio, scritto dal giocatore, è accompagnato da una sequenza di immagini e di gioia che raccontano la soddisfazione del centrocampista che è sempre più un protagonista della formazione di Vincenzo Italiano. Un leader in campo, capace di trascinare la squadra, e nello spogliatoio dove il classe ‘89 è fra i più esperti, per età e per carriera. Il suo futuro è già legato alla Fiorentina con il rinnovo del contratto che è stato firmato lo scorso gennaio: scadenza 2024 con eventuale opzione fino al 2025, al concretizzarsi di determinate situazioni. Vincenzo Italiano lo considera un punto fermo della sua formazione, sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1, e lo ha impiegato per 2.471 minuti in stagione in tutte e tre le competizioni.