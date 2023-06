BERARDI, Tifosi biancocelesti lo chiamano alla Lazio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È bastato poco per far scattare l'invasione. Solo virtuale, s'intenda, ma piena di calore e speranza. Sono stati sufficienti alcuni rumors, almeno per il momento non supportati da contatti o trattative vere e proprie. Fatto sta che ieri il profilo Instagram di Domenico Berardi è stato preso d'assalto dai tifosi della Lazio, che hanno iniziato a fargli sentire il loro affetto. Come abbiamo detto anche la Fiorentina segue il giocatore ormai da tempo. Questo quanto scrive il Corriere dello Sport.