BELTRAN, Male da trequartista. Gol decisivo da prima punta

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nel suo articolo di analisi della sfida contro il Verona sulle colonne de La Nazione, Benedetto Ferrara si sofferma su un paradosso in casa Fiorentina: classifica spettacolare e primo tempo horror. Orfani di Nico e Jack i viola ottengono nonostante tanta sofferenza tre punti fondamentali per il proseguo del proprio cammino in campionato. Italiano deve ringraziare Terracciano, autore di una super prestazione, l'imprecisione degli attaccanti del Verona e il gol di Beltran. A proposito dell'attaccante argentino, ieri il tecnico siciliano lo ha provato da trequartista con Nzola prima punta senza grandi risultati.

È invece, quando è tornato a vestire i panni del terminale offensivo, che è arrivata per lui la prima rete su azione in campionato. Un gol non bellissimo ma di una importanza incredibile.