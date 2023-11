BELTRAN, L'argentino è del tutto recuperato. Col Milan...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport per la sfida di sabato sera a San Siro tra Milan e Fiorentina sicuramente sarà presente (anche se per ora non è dato sapere se dal 1’) Lucas Beltran, che anche ieri ha lavorato in gruppo svolgendo a inizio seduta una serie di esercizi individuali per testare le sue condizioni dopo il problema al costato accusato nel corso della sfida contro la Juventus. Il giocatore, in ogni caso, è da considerarsi del tutto recuperato e a partire dalla prossima settimana entrerà in ballottaggio con Nzola per partite titolare nella sfida del Meazza.