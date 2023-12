BARAK, La partita di Monza un segnale incoraggiante

FirenzeViola.it

Il problema fisico di cui aveva sofferto Barak nel corso di tutta l'estate e che lo aveva messo ai margini della rosa sembra definitivamente superato e l'ex Verona ha ripreso a giocare, crescendo gradualmente partita dopo partita. La condizione, certo, è da migliorare, ma atteggiamento e voglia di fare sono stati più che positivi. Segnali importanti che hanno avuto anche l’effetto di allontanare possibili ipotesi di divorzio ventilate quando tutto sembrava diverso.

Italiano invece è sempre stato di tutt'altro avviso, considerandolo un giocatore utile alla causa viola. Barak lo scorso anno, soprattutto in Conference League, era stata l’arma in più, segnando cinque reti, di cui una pesantissima a Basilea nella semifinale di ritorno, spalancando le porte della finalissima. Per questo Italiano sta lavorando forte – come il giocatore – per recuperarlo.