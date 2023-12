ATTACCO, Italiano chiama i gol delle punte. E torna Nico

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Nazione ripercorre le parole della vigilia di Vincenzo Italiano e anticipa qualche scelta di formazione del tecnico viola in attesa di Ferencvaros-Fiorentina: Italiano ha parlato a lungo delle punte, di come possa cambiare l'aria intorno a Nzola e Beltran. Per questo stasera, alla Groupama Arena, ci si aspetta soprattutto uno squillo da loro due: a partire titolare dovrebbe essere l'argentino, con l'angolano pronto alla staffetta.

Insieme all'ex River pronto un altro argentino, Nico Gonzalez, ristabilito e pronto dal primo minuto. Un segnale anche per la squadra: Italiano non vuole sbagliare, per questo il suo dieci sarà subito rischiato come titolare dopo l'affaticamento muscolare degli ultimi giorni. Rimangono a casa invece Biraghi (pe squalifica) e Bonaventura, Sottil e Arthur (guai fisici).