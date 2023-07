ATTACCO, Il preferito di Italiano resta Boulaye Dia

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Come riportato dal Corriere dello Sport c’è sempre la possibilità che la dirigenza regali un acquisto a Vincenzo Italiano per l’avvio della nuova stagione, che in questo caso sarà una prima volta assoluta e storica per l’ingresso al Viola Park, nuova casa del presente e del futuro su cui tanto hanno investito e tanto contano Commisso e il club. Acquisto che potrebbe avere le sembianze di Boulaye Dia: un ottimo acquisto, intanto per l’arrivo di un attaccante che lo stesso Italiano vuole fortissimamente e ha messo in cima alla lista dei desideri ritenendolo adattissimo alla finalizzazione del proprio gioco, poi per il segnale che sarebbe sulle intenzioni della Fiorentina di costruire una squadra competitiva, più protagonista di quanto non lo sia stata in campionato e ugualmente protagonista in Coppa Italia e, se ci sarà, in Conference League col ripescaggio ai danni della Juventus.

Ci sono vari indizi che il senegalese possa essere il rinforzo numero uno, a cominciare dalla scadenza del 20 luglio della clausola da 25 milioni che serve per portarlo via alla Salernitana e il fatto, soprattutto che la Fiorentina si stia avvicinando a questa clausola. Un investimento importante che darebbe ulteriore forza al segnale di cui sopra.