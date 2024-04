ARTHUR, Gioca solo spezzoni. Incubo 2024, futuro altrove

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Nazione, nelle sue pagine sportive, esamina il calo di rendimento che ha avuto Arthur nella seconda metà di stagione. Da settembre a dicembre titolarità indiscussa lì nel cuore del centrocampo viola, quando la Fiorentina in campo rispondeva e in classifica si era arrampicata fino al quarto posto durante le festività natalizie. Mentre il 2024 è stato un incubo. L’inizio dell’anno ha presentato il conto dal punto di vista fisico e sono riemersi i fantasmi di una stagione (la scorsa) passata completamente in infermeria al Liverpool. Acciacchi, affaticamenti muscolari.

La Fiorentina è andata avanti a ritmi sfrenati e Italiano ha provato a coinvolgerlo, ma ormai si tratta di spezzoni o poco più. Significativo che a Bergamo sia rimasto tutta la gara in panchina. Da gennaio a oggi due sole partite giocate per intero (contro il Napoli in Supercoppa e con la Lazio al Franchi). Il futuro è scritto. Non resterà alla Fiorentina. Troppo alto il costo del cartellino (20 milioni) e lo stipendio è fuori dai parametri (oltre 5). Ma questo lo si sa ormai da mesi. Rientrerà alla Juventus e andrà a caccia di una nuova sfida per sentirsi di nuovo importante - si legge sul giornale -.