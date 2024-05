VIDEO FV, Italiano: "Sfruttiamo il vantaggio ma attenzione"

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano nella conferenza stampa pre partita ha parlato così del cosa non ripetere in merito alla semifinale con l'Atalanta: "Dobbiamo fare ancora "punti", ovvero sfruttare il gol di vantaggio che abbiamo ma cercare di non farci condizionare. Dobbiamo giocare bene a calcio mettendo il difficoltà il Brugge come abbiamo fatto all'andata evitando cali di attenzione e sbavature. Il vantaggio ce lo teniamo stretto ma non ci dobbiamo fare condizionare. Massima attenzione su tutto e concretezza".