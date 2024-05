FIRICANO A RFV, Stasera l'attenzione difensiva viene da sé

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex difensore viola Aldo Firicano è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Palla al centro" per parlare della sfida di questa sera, con particolare attenzione alla difesa e alla possibile coppia titolare Milenkovic-Quarta: "Ranieri secondo me è quello più difensore, applicato e concentrato ma è ovvio che le condizioni dei singoli giocatori le sa Italiano. Ma al di là dei singoli questa partita ti può dare una finale e quindi viene da sé questa attenzione nel difendere a mille all'ora e a sopperire alla difficoltà della trasferta con una prestazione perfetta. Il Brugge ha l'entusiasmo del campionato, un'alternativa all'Europa e ha poco da perdere in questa partita per ribaltarla. Per la Fiorentina invece è una gara insidiosa proprio perché ha un leggero vantaggio da difendere ma se non si prende gol stasera va in finale"

Cosa è successo a Milenkovic? "Questa è stata la peggior stagione in viola di Nikola, i motivi vanno ricercati in maniera approfondita ma la flessione è evidente. Mi ha sorpreso perché era seguito anche da grandi club. Non credo sia un problema tattico, anzi nuovi allenatori e metodi di gioco per un giocatore arricchiscono il bagaglio"

In flessione anche Ranieri? "È entratoanche lui nel loop dei difensori che a turno fanno errori; sembrava quello che aveva commesso errori e invece li ha commessi anche lui. Ma questa partita è troppo importante soprattutto per la difesa"

Il centrocampo deve coprire di più? "Il Dortmund ieri sera si è difeso con tutti gli uomini. La Fiorentina difficilmente difende così bassa ma è evidente che ci voglia l'aiuto di tutti. Però alla fine sono i difensori si devono distinguere per tempismo e per rimediare ad errori dei compagni. La lettura del difensore anche in caso di arrembaggio deve essere perfetto".