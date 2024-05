CHAMPIONS, Dortmund in finale a Wembley dopo 11 anni

Dopo 11 anni, il Borussia Dortmund fa il suo ritorno in finale di Champions League. L'ultima volta i gialloneri, all'ora allenati da Jurgen Klopp, si arresero solo al gol di Robben al 89' che regalò la coppa dalle grandi orecchie al Bayern Monaco. Tra i protagonisti di quella squadra, presenti anche oggi nel BVB di Terzic, troviamo il capitano Marco Reus, che non si è mai allontanato dalla Rurh, e Mats Hummels, decisivo stasera contro il PSG. Il difensore centrale, che in passato ha vestito anche la maglia dei bavaresi, è stato determinante con il suo colpo di testa per consolidare il vantaggio dell'andata e portare in paradiso i gialloneri.

Borussia Dortmund che, sorprendentemente, si ritroverà a giocare proprio nello stesso stadio dove perse 11 anni fa: Wembley. Sarà quindi la partita di domani sera a decidere se ci sarà un rematch della finale o della semifinale del 2013, con Real Madrid e Bayern Monaco che partono dal pareggio 2-2 dell'Allianz Arena.