PRIMAVERA DONNE, Da domani Final Four al V.Park. Le viola...

Si chiude con un netto 5-0 il Campionato della Fiorentina Primavera Femminile che vince sulla Lazio nell’ultima giornata di Campionato. Con la doppietta personale per Barsali e Bedini e un goal di Pensante la Viola saluta la stagione e va a godersi un meritato riposo dopo un'annata positiva piena di emozioni. È tempo dunque di verdetti: le prime quattro corazzate si aggiudicano uno slot per le Final Four, seguite da Juventus, Fiorentina e Parma che guadagnano la permanenza in Primavera1. Retrocedono San Marino Academy e Lazio, che proveranno a tornare in massima serie nella prossima stagione.

Roma, Inter, Sassuolo e Milan si giocheranno adesso il titolo italiano: le Final Four si giocheranno in una location d’eccezione, allo stadio Astori del Viola Park. Giovedì 8 Maggio alle ore 11.30 apriranno le ostilità Roma e Milan, mentre alle ore 17.30 Inter e Sassuolo si giocheranno l’altro posto in finale. Sabato 11 Maggio alle ore 17.30 andrà in scena la Finalissima che incoronerà la regina del Campionato Primavera1.

RISULTATI

Inter-San Marino Academy 4-0Milan-Sassuolo 1-1Parma-Juventus 2-6Verona-Roma 0-5Fiorentina-Lazio 5-0Sampdoria-Arezzo 4-3

CLASSIFICA



52 Roma

46 Inter

45 Sassuolo, Milan

44 Juventus

35 Fiorentina, Parma

30 Sampdoria

18 Arezzo

17 Verona

8 San Marino Academy

4 Lazio