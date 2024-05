MIRALLAS, Occhio al Club Brugge: in casa è molto forte

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L’ex attaccante belga della Fiorentina, Kevin Mirallas, ha parlato al Corriere Fiorentino della semifinale di oggi: “La finale è alla portata della squadra di Italiano, basta evitare distrazioni in difesa. Sarebbe un traguardo meritato: è stato fatto un lavoro importanti negli ultimi tre anni a Firenze. Il Club Brugge è una squadra molto forte in casa, negli ultimi anni ha dominato in Belgio e rimane molto temibile in attacco. Soprattutto con Thiago, ma anche con Skov Olsen se al 100%. Occhio alle pressioni che può mettere lo stadio”.

Che ricordi ha di Firenze?

“Molto positivi, nonostante sia riuscito a scendere in campo abbastanza poco. Senz’altro meno di quanto fossi abituato. Sono sempre stato trattato bene da tutti, e anche la mia famiglia”.