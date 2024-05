IMPALLOMENI, Stimo Italiano ma a volte si incarta

FirenzeViola.it

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.

Fiorentina, Italiano dice che non specula sul vantaggio:

"Se pensa di difendere il 3-2 non va in finale, per questo va bene. Se media si incarta. Italiano conosce i suoi giocatori, deve magari pareggiare o vincere. Se va in finale, io mi aspettavo l'Aston Villa invece ora rischia di prendere l'Olympiakos".

Che valutazione dà ad Italiano?

"Io stimo molto Italiano ma si sta incartando su certi princìpi".