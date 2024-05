CHAMPIONS, "Buone vacanze", sfottò Borussia al Psg

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Dopo aver raggiunto la finale di Champions League eliminando il Paris Saint Germain, il Borussia Dortmund non si lascia scappare l'occasione per qualche sfottò via social nei confronti del colosso francese. "Passate delle buone vacanze", si legge in un tweet con l'immagine di una grande mongolfiera gialla del Bvb che vola sopra un costa assolata, a terra due sedie da spiaggia e un grande asciugamano con i colori del Psg. Un'ironica risposta a quello che aveva pubblicato prima della sfida il club francese dove si vedeva la mongolfiera gialla affondare nella Senna. A caldo, invece, la società tedesca aveva diffuso un post con la scritta "la vendetta è un piatto che va servito freddo", una risposta a quello che i francesi avevano postato nel 2020 dopo aver eliminato il Borussia agli ottavi di finale.

Lì si vedeva la squadra francese seduta sul terreno di gioco che imitava Erling Haaland, allora punta del Dortmund, che spesso dopo un gol si metteva nella posizione yoga della meditazione, seduto a gambe incrociate e braccia alzate. Andato via Haaland, la squadra tedesca si trova per la prima volta nelle condizioni di conquistare un trofeo europeo, undici anni dopo la finale di Champions League persa con il Bayern nel 2013. Unici dell'attuale rosa ad aver giocato allora sono Hummels e Reus, che sperano di cambiare quella storia: "Se stavolta non vinciamo la coppa - hanno detto entrambi - sarebbe un vero scchifo...". (ANSA).