CALAMAI, Oggi la difesa può e deve essere decisiva

Appuntamento come ogni mattina con il "Caffè Nero Bollente" a cura di Luca Calamai durante "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola. Calamai stamani si è soffermato sulla difesa della Fiorentina: “Aspettiamo da giorni la semifinale contro il Brugge, non riesco a immaginare un giocatore singolo: non ce ne può essere uno solo. Quindi punto più su un reparto, quello difensivo.

Spero smentisca la tesi che questa squadra non può vincere contando sulla sua solidità difensiva. Milenkovic, Ranieri e Quarta dopo gli errori degli ultimi tempi oggi potranno essere protagonisti. Non attaccare meglio, ma difendere meglio: caro Italiano, può funzionare anche così”.