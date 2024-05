STOVINI A RFV, Sono sereno: il Brugge faticherebbe in B

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex difensore viola Lorenzo Stovini ha parlato oggi a 'Viola amore mio' su Radio Firenzeviola: "Personalmente sono tranquillo per stasera, ognuno faccia gli scongiuri ma vista l'andata io ho visto almeno due categorie di differenza all'andata. Non riesco a preoccuparmi, speriamo di avere ragione. Il Brugge non arriverebbe ai playoff in Serie B. Poi qualche distrazione la Fiorentina la concede sempre ma il potenziale secondo me dovrebbe portare ad una finale tranquilla. L'ambiente? Un calciatore oggi non può aver paura dello stadio perché il campo deve dire la sua. La Fiorentina può far male fin da subito".

