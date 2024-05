COR. SPORT, Ecco come essere perfetti contro il Brugge

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, se esiste la partita perfetta, stasera la Fiorentina deve giocarla. Alla fine, i tre anni di Italiano saranno ricordati più per i tornei a eliminazione che per i piazzamenti in campionato, ma Atene darebbe loro maggior lustro, un’uscita di scena rischierebbe invece di far calare un velo sottile di polvere su un triennio comunque importante. La perfezione della partita di questa sera consiste, per la Fiorentina, nell’eliminare quei difetti che quest’anno l’hanno resa una squadra...

imperfetta. Evitare gli errori difensivi ed essere concreta in attacco, praticamente il contrario di quanto spesso si è visto finora: sono i due concetti base sui quali Italiano ha puntato l’attenzione, con determinazione e ferocia.