ORLANDO A RFV, Io voto Arthur-Duncan in mediana

© foto di Federico De Luca

Ll'ex viola Massimo Orlando ha parlato oggi a 'Palla al centro' in diretta su Radio Firenzeviola. Queste le sue parole: "La mia pancia è tranquilla: abbiamo visto all'andata le differenze tra le due rose e all'ambiente infuocato ormai i giocatori saranno abituati. Poi quando si parla di Fiorentina e di Italiano non ti immagini mai la partita tranquilla ad aspettare, sappiamo già che la squadra farà la partita perché è nel DNA, poi speriamo che non abbiano disattenzioni".

Una valutazione su Arthur?

"Questa Fiorentina, in questo momento, secondo me non può fare a meno di Arthur titolare. L'unica motivazione per mettere Duncan-Mandragora è perché siamo un po' sbilanciati in avanti però personalmente voto la mediana Arthur-Duncan che secondo me è la coppia che fa girare meglio questa Fiorentina. Poi non conosco le condizioni dei giocatori. Sono più preoccupato dalla posizione di Beltran e io non avrei nessuna esitazione a mettere Bonaventura dietro le punte. L'argentino in quel ruolo lì non dà il massimo"

