ORSATO, PSG-BVB ultima in Champions della carriera

A 48 anni Daniele Orsato a fine stagione dovrebbe concludere la sua carriera da arbitro. Il direttore di gara veneto sarà nella lista dei fischietti per gli Europei che si disputeranno in Germania, ma con molta probabilità quella di oggi è stata l'ultima direzione in Champions League. Dopo dodici stagioni e 54 partite, la prima fu un Dinamo Zagabria-Porto al Maksimir nel settembre del 2012, il fischietto di Schio probabilmente saluterà la principale competizione europea per club.