OBIETTIVI, Ag. Valentini: "Andrà via dal Boca ma..."

Il futuro di Nicolás Valentini resta ancora in dubbio. Il difensore del Boca Juniors, finito anche nel mirino di Fiorentina, Inter e Lazio, era finito ai margini della rosa per la scelta di non rinnovare il proprio contratto con gli xeinezes.

Nelle ultime ore il suo agente Massimiliano Rea ha fatto chiarezza sulla situazione, parlando anche di un suo possibile trasferimento in Europa. Queste le sue dichiarazioni riportate da Planeta Boca Juniors: "Non riprenderemo i colloqui con il Boca Juniors per il rinnovo di Valentini. Al momento non ci sono trattative".