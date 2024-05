REP. FI., Obiettivo: evitare quegli errori che costano caro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come scrive la Repubblica (Firenze), servirà la notte perfetta. Come quella di un anno fa a Basilea, per certi versi la più emozionante del percorso di Italiano. Questa sera (ore 18.45 allo Jan Breydel Stadion) il tecnico viola potrà contare su un piccolo vantaggio, e ne ha parlato in conferenza stampa: “Dobbiamo cercare di sfruttarlo ma senza farci condizionare”, la sua riflessione. La fase difensiva sarà fondamentale - si legge - L’obiettivo sarà evitare quegli errori che in certe gare si pagano a caro prezzo. Come all’andata, sulla rete di Thiago.