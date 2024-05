SIND. TERNI, Tifosi calmatevi: il pres. non è una m***a

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi, noto alle cronache per posizioni spesso estreme, ha difeso il presidente della Ternana Nicola Guida sotto accusa dei tifosi dopo una stagione nella quale neanche i cinque giocatori arrivati dalla Fiorentina stanno evitando il sedicesimo posto in classifica: "La tifoseria deve imparare a essere più rispettosa nei confronti di un presidente che ci ha messo i soldi - si legge su TernanaNews dall'intervista concessa a Tele Galileo. Hanno pubblicato da tutte le parti che ci sono 8 milioni e mezzo di ingaggio, in più ci sono anche i soldi dello staff. Vorrei ricordare a tutti che il buon Guida ha mandato a casa Lucarelli, ma gli ha pagato due anni di stipendio a un milione e quattro, e Leone a cui sta versando ancora 720mila euro.

In più ci sono i calciatori che ancora vengono pagati come Donnarumma. La tifoseria della Ternana si deve dare una calmata, Guida non è un pezzo di m***a, morto di fame. Ce li mettessero loro i soldi che ci mette Guida”.