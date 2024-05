MARIANELLA A RFV, La Viola faccia il BVB. Sarà dura

Intercettato per le vie di Brugge dove stasera assisterà alla semifinale di ritorno di Conference League, il giornalista di Sky Sport Massimo Marianella ha parlato a Radio Firenzeviola: "Ho dovuto prendere tre treni per arrivare qui perché non c'era il diretto ma ieri ho potuto raccontare una bella partita con una grande vittoria del Dortmund che ha dimostrato un'attenzione pazzesca in difesa. Il PSG invece mi ha ricordato un po' la Fiorentina perché ha avuto decine di occasioni e non è riuscito a fare gol".

La Fiorentina dovrà difendere il vantaggio?

"Non credo. Non è nel DNA di questa squadra e credo che sia anche rischioso perché il vantaggio è solo di un gol. La Fiorentina ha avuto una grande forza per andare a vincere nel finale e farmi urlare. È stato tutto molto bello ma si parte da 1-0 e non è molto. Io non sono d'accordo con chi dice che il Brugge è poca roba: li ho visti meglio di come sono stati percepiti in generale. Hanno due esterni difensivi molto buoni, Vanaken ha un passo da fenicottero ma è un buon giocatore, Thiago mi ha fatto un'impressione pazzesca: io penso che stasera possano mettere anche Nusa e con Skoras o Skov Olsen dall'altra parte, sono una squadra migliore di come sia stata percepita. Il che complica il compito della Fiorentina che in ogni caso resta favorita".

Nel caso Bonaventura non recuperasse, chi vede al suo posto?

"Sarei sorpreso giocasse Arthur. Penso che potrebbe giocare Duncan perché Arthur ha un po' deluso e non ha recuperato la condizione giusta. Io sono un fan del brasiliano ma non è quel tipo di giocatore in questo momento. Però quello che vorrei vedere stasera dalla Fiorentina è solo un briciolo di personalità in più che un pochino è sempre mancato. Stasera è la partita dell'anno".

Anche in un ambiente così caldo?

"Ieri sera mi ha impressionato il clima che c'era al Parco dei Principi, con i tifosi del PSG che erano scatenati come raramente ho visto. Ma il Dortmund non ha avuto problemi a gestire la partita. Se la Fiorentina mette in campo lo stesso spirito, stasera vince".

Vede differenze con Basilea l'anno scorso?

"Non ho vissuto la vigilia vicina alla squadra che fu molto tranquilla quindi mi auguro solo che la vivano alla stessa maniera. Vedo una situazione simile anche se il punteggio è diverso rispetto a quando la Fiorentina la ribaltò a Basilea. Le sensazione dei tifosi sono più o meno le stesse. Speriamo in un urlo anche se non sarà mio".