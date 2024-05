SACCHI, Italiano ha aiutato la società a spendere meno

FirenzeViola.it

Mister Arrigo Sacchi ha parlato della Fiorentina a La Gazzetta dello Sport: "A Firenze si è investito più nel gioco che nei calciatori, dimostrando che si possono mantenere i bilanci sani e lottare per traguardi importanti. Il percorso della Fiorentina in Conference non è complicato, purché si giochi come al solito. Italiano? Punta sul gruppo, non sul singolo, e così aiuta anche la società che non deve sborsare fior di milioni sul mercato.

Il suo lavoro a Firenze è evidente, solo che mi piacerebbe vedere un po’ più di pressing e di recupero alto. L’andata è stata un po’ lo specchio della stagione viola: tante cose belle e poi una dormita colossale. L’allenatore dovrà tenere tutti sulla corsa in Belgio".