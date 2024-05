BONAVENTURA IN DUBBIO, SI SCALDA ARTHUR. DAVANTI BELOTTI

Brugge si prepara a un vero e proprio bagno di folla da quasi 80.000 persone. Tanti saranno i tifosi, turisti e curiosi che affolleranno le strade della cittadina delle Fiandre soprannominata la “Venezia del Nord” tra la semifinale di Conference League in programma stasera allo Jan Breydel Stadium e la Processione del Sacro Sangue organizzata per la giornata di domani. Un'invasione figlia della vicinanza di due eventi tra loro profondamente diversi ma entrambi di grande importanza per la cittadinanza di Brugge. Se l'evento liturgico che rievoca le sofferenze di Gesù Cristo sulla base dei racconti della Bibbia è un'abitudine che in Belgio prosegue dal 1304, e che dal 2009 l'UNESCO ha riconosciuto patrimonio culturale immateriale, la sfida che decreterà una delle finaliste di Conference League è di per sé una grande occasione per gli appassionati di sport, visto che le ultime squadre belghe a raggiungere una finale europea sono state l'Anderlecht in Coppa Uefa nel 1984 e il Malines in Coppa delle Coppe nel 1988.

Stadio tutto esaurito - Anche per questo motivo i 29.000 biglietti per la partita di stasera sono andati esauriti in fretta (1000 di questi ai tifosi viola) tanto più alla luce di un cammino in campionato che vede il Brugge in vetta alla classifica. Per l'occasione il tecnico dei nerazzurri dovrà fare a meno del portiere Jackers e del terzino sinistro Meijer ma recupera tra i pali l'ex Liverpool Mignolet e l'esterno Skov Olsen (ex Bologna) tornato subito al gol nell'ultimo 2-1 in esterna. Probabile anche qualche cambiamento in attacco dove dietro alla punta Thiago agirà ancora il capitano Vanaken, in gol su rigore all'andata, con Skov Olsen a destra e uno tra lo spagnolo Jutgla e il norvegese Nusa a sinistra. Dietro al posto dell'infortunato Meijer largo a De Cuyper con Sabbe dall'altra parte, Mechele e Ordonez i centrali davanti a Mignolet.

Dubbio Bonaventura - In casa viola Italiano e i suoi sono consapevoli di giocarsi l'intera stagione nei 90 minuti di oggi e al di là della sconfitta di Verona c'è grande voglia di centrare la seconda finale europea consecutiva. Il dubbio principale riguarda le condizioni di Bonaventura sul quale una decisione verrà preso soltanto nella giornata di oggi. Se Jack non ce la dovesse fare è pronto Arthur schierato accanto a Mandragora nel duo in cabina di regia davanti alla difesa. Con Milenkovic favorito per affiancare Quarta di fronte a Terracciano i terzini saranno Dodò a destra e Biraghi a sinistra mentre in attacco, con Belotti di nuovo titolare dopo il riposo nell'ultima gara di campionato, largo a Nico sulla corsia di destra e Kouamè a sinistra.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

BRUGGE (4-2-3-1): Mignolet, Sabbe, Mechele, Ordonez, De Cuyper, Odoi, Vetlesen, Skov Olsven, Vanaken, Jutgla, Thiago

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Arthur, Mandragora, Nico, Beltran, Kouamè, Belotti