VIDEO FV, Italiano: "Episodi e dettagli saranno decisivi"

Dalla sala stampa dello stadio Jan Breydel, come da protocollo Uefa, ha preso la parola il tecnico Vincenzo Italiano. Queste le sue parole qualche ora fa sul come la sua squadra ha preparato la partita: "Gli episodi in gare così sono decisivi. Dobbiamo portare dalla nostra tutti gli episodi, senza dare vantaggi agli avversari. Tutto quello che sappiamo del nostro avversario e quello che abbiamo messo in mostra dovremo riproporlo senza sbavature e cali di tensione".