SPINELLI, L'ex patron di Genoa e Livorno arrestato

La Guardia di Finanza ha arrestato in queste ore il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, al tramonto del suo secondo mandato, ora ai domiciliari per 'corruzione'. Per l’accusa ha ricevuto 74mila e 100 cash, oltre a varie promesse di finanziamenti. Stessa sorte per l’uomo che ha tenuto in mano il porto per decenni e che per l’accusa ha aperto il portafoglio, il terminalista Aldo Spinelli, noto in Italia anche per essere stato presidente di Genoa e Livorno. Arresti domiciliari anche per Matteo Cozzani, capo di gabinetto e braccio destro di Toti. E' accusato di corruzione elettorale, aggravato dalla circostanza di cui all'art.

416-bis.1 c.p. perché, per l'accusa, avrebbe agevolato l'attività di Cosa Nostra. In particolare avrebbe agevolato il clan Cammarata del mandamento di Riesi (Caltanissetta) con proiezione nella città di Genova. E' accusato anche di corruzione per l'esercizio della funzione, spiega l'ANSA.