NICO, TOCCA (DI NUOVO) A TE. TRA MUTU, CANNELLONI E QUOTA 13

È arrivata l'ora di Nico Gonzalez. Nella notte di Brugge la stella dell'argentino dovrà brillare per riportare la Fiorentina alla seconda finale di Conference League consecutiva, così come fece a Basilea un anno fa dove proprio grazie ad una sua doppietta e alla rete al 120' di Barak, la società di Commisso ha vissuto probabilmente il momento più bello di questi cinque anni. Il clima in Belgio si scalda nella giornata in cui tanti supporter viola si sono riversati per le strade, mentre i tifosi avversari già sperano di fare "dei cannelloni" della Fiorentina. Una serata che si prospetta emozionante in uno Jan Breydel vestito a festa, dove Nico Gonzalez dovrà prendere per mano i compagni e incidere in una sfida che davvero potrebbe cambiare il presente ma soprattutto il futuro della Fiorentina.

Sai già come si fa

È sempre stato l'argentino l'uomo di coppa per questa Viola, almeno quando conta davvero. Se la squadra di Italiano si è potuta godere un'altra cavalcata europea lo deve alla doppietta che Nico ha segnato nei preliminari contro il Rapid Vienna, ma non solo. Il periodo da cui viene il classe '97 non è dei migliori ma è stato lui, ancora una volta, a sbloccare una partita che sembrava stregata contro il Viktoria Plzen, prendendosi quell'abbraccio di Firenze che spera di poter ricevere anche stasera. Il numero sulla schiena stasera riporterà alla mente anche quando un altro numero 10, Adrian Mutu, decise una doppia sfida europea andando ad Eindhoven e infilando in rete due perle per regalare alla Fiorentina la semifinale di Europa League.

Quota 13

Sono 13 i gol stagionali di Nico Gonzalez, miglior marcatore della rosa con 9 centri in campionato e 4 in Conference tra preliminari e gironi. Decisamente troppo poco per chi è stato preso per incidere e, alla sua terza stagione, ormai non ha più giustificazioni. Anche perché quasi tutte le reti sono state realizzate nei primi mesi di stagione, mentre il 2024 è stato fin qui avaro di emozioni per l'argentino che all'andata ha comunque sfiorato la rete in almeno un paio di occasioni, dimostrando di poter colpire il Club Brugge col suo mancino. Gol, assist o quantomeno continuità nella partita: è quello che tutta Firenze e Vincenzo Italiano chiedono al proprio giocatore più rappresentativo, per scrivere ancora la storia della Fiorentina.