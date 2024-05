FOTO FV, Il punto di incontro per i tifosi viola a Brugge

Fonte: dai nostri inviati a Brugge (BE), Tommaso Loreto e Andrea Giannattasio

Come in tutte le trasferte europee che hanno visto protagonista la Fiorentina, anche per la partita di Brugge è stato predisposto dalle autorità locali un punto di incontro per i tifosi viola. E nello specifico è la piazza del Mercato Grande, la più importante piazza di Brugge. Queste le immagini realizzate dagli inviati di FirenzeViola.it in Belgio: