TIFOSI, I belgi accendono fuochi d'artificio all'hotel viola

Nottata non esattamente all’insegna della sportività per i tifosi del Brugge. Secondo quanto riporta il media Nieuwsblad Sport, i tifosi fiamminghi hanno acceso in nottata dei fuochi d’artificio davanti all’hotel della Fiorentina. Questo il post su Twitter pubblicato dal portale belga con le immagini che testimoniano il tutto:

VIDEO. Club-fans steken vuurwerk af aan hotel van Europese tegenstander Fiorentina: “Geniet van jullie nacht in Brugge” https://t.co/RxnTcExFqV pic.twitter.com/bFjTPTEHhh — Nieuwsblad Sport (@nieuwsbladsport) May 8, 2024