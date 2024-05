CARESSA, Castrovilli da Italia. Per ACF importantissimo

FirenzeViola.it

Parlando nel suo canale Youtube, il volto e commentatore di Sky Sport Fabio Caressa ha detto la sua anche su Gaetano Castrovilli, tornato al gol lo scorso weekend con la Fiorentina: "Nella Top 11 del turno inserisco sicuramente Castrovilli. È tornato a segnare dopo un anno ma è un giocatore da Nazionale. Sa fare il ruolo di trequartista muscolarmente. Ha fatto un gol bellissimo dopo lo scavetto: per la Fiorentina sarebbe importantissimo sia in zona gol che in zona assist. Mi fanno piacere queste storie, gli auguro tutto il bene possibile perché dispiace sempre quando si interrompono le carriere per degli infortuni".