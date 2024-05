ATTACCO, Beltran pronto a partire dal 1' dietro a Belotti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Nazione si focalizza sulle scelte tattiche di Vincenzo Italiano. Bonaventura ha svolto parte della rifinitura al Viola Park, prima di partire per il Belgio. Si valuterà il suo utilizzo solo alla vigilia, ma per il momento pare fuori dall’undici titolare. Ma con Italiano le sorprese iniziali non sono mai escluse. Per il resto si dovrebbe puntare sulla squadra ’migliore’ con Beltran alle spalle di Belotti e sulle corsie esterne Nico e Kouame.