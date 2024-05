FORM. UFFICIALI, NON CE LA FA BONAVENTURA. NEL MEZZO MANDRAGORA, ESTERNO KOUAME

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Alle 18:45 fischio d'inizio per Club Brugge-Fiorentina, valida per la semifinale di ritorno di Conference League. Non ce la fa Jack Bonaventura che non va neanche in panchina. Queste le formazioni ufficiali del match.

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Mignolet; Odoi, Mechele, Ordonez; Sabbe, Vetlesen, Vanaken, De Cuyper; Skoras, Thiago, Jutgla. A disposizione: Bursik, Jackers, Nielsen, Nusa, Balanta, Spileers, Homma, Seys, Talbi, Zinckernagel.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti. A disposizione: Christensen, Lopez, Ikone, Ranieri, Nzola, Infantino, Faraoni, Duncan, Kayode, Comuzzo, Parisi, Barak.