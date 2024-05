KOUAME, Dobbiamo vincere e non pensare all'andata

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'attaccante della Fiorentina Christan Kouamé ha parlato ai microfoni di Sky in vista della semifinale di ritorno di Conference League contro il Club Brugge.

Come avete passato la vigilia? "Tranquillamente, dobbiamo giocare come abbiamo sempre fatto. Solo così possiamo arrivare in fondo".

Avere a disposizione due risultati su tre cambia qualcosa? "Non deve cambiare qualcosa. Dobbiamo giocare da Fiorentina, come all'andata. Dobbiamo vincere e basta, non c'è pareggio".