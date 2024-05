MEDIACOM, Nuovo riconoscimento per l'azienda di Commisso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Buone notizie per il main-sponsor della Fiorentina. Mediacom Communications è stata selezionata come Best Managed Company degli Stati Uniti del 2024. Per l'azienda di Rocco Commisso questo riconoscimento è sintomo della crescita continua di un marchio ormai diventato tra i più famosi al mondo: "Il successo duraturo di cui abbiamo goduto come organizzazione è il risultato diretto del duro lavoro e della dedizione che i nostri 4.000 dipendenti dimostrano ogni giorno. Ricevere il riconoscimento come Best Managed Company statunitense per il quarto anno consecutivo è un risultato incredibile", ha affermato Rocco B.

