IKONE, Vogliamo un trofeo: in squadra bella atmosfera

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L’esterno della Fiorentina, Jonathan Ikone ha parlato al consueto Magazine della Uefa nel pre gara di Club Brugge-Fiorentina: “Ho scelto come manager dei miei amici, anche loro amanti della musica come me e insieme abbiamo iniziato a discutere di alcuni progetti. A Lille ero io il dj, mettevo musica francese. In Italia ascoltano più il reggaeton, ora non faccio come al Lille”.

Sull'inizio di carriera e il rapporto con Mbappe: “Con Mbappe abbiamo giocato nella stessa squadra, quando ci vediamo ricordiamo il passato e ci divertiamo: nessuno potrà portarcelo via. Sono orgoglioso di essere cresciuto in quel tipo di quartiere, la prima cosa che fai è tirare un calcio al pallone…".

Sulla Conference: “In squadra si respira una bella atmosfera. Adesso parlo meglio l’italiano, ma già lo capivo. Ora posso rispondere e divertirmi con i compagni. In squadra stiamo bene, tutto va alla perfezione, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo in semifinale e alzare un trofeo per concludere al meglio una buona stagione”.