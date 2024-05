COR. FIO., Servono determinazione e qualità, cioè Jack

Il Corriere Fiorentino si domanda se qualcuno tra i viola che stasera scenderanno in campo ha mai sentito quel vecchio spot. Quello che presentava le notti di coppa e si concludeva con quella frase che è diventata una specie di tormentone: “Per un mercoledì da leoni…”. Parole che a tanti italiani ricordano nottate da sogno e che oggi valgono anche per la Fiorentina. Serviranno attenzione e cura dei dettagli, determinazione e qualità. Ecco perché sarebbe importante poter contare su Bonaventura.

Uno bravo come pochi a gestire il pallone, a capire i momenti della partita e forse l’unico ad avere nel cilindro giocate buone per mandare in porta gli attaccanti. È questo il dubbio più grande e la decisione come sempre in questi casi verrà presa soltanto stamani dopo che Jack avrà parlato col mister. Se si sentirà al 100% partirà dall’inizio, altrimenti spazio ad altri.